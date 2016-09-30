Эр-Рияд, 30 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Эр-Рияд пытался провернуть секретную сделку с ОПЕК еще за месяц до неформальной встречи членов картеля в Алжире. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на близкие к саудовскому министерству нефти источники, королевство предлагало сократить свою добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в обмен на уступки Ирана.

Mapya Нефть

По словам собеседника издания, королевство было готово пойти на такое сокращение производстве черного золота, если бы ИРИ, главный соперник саудитов в ОПЕК, согласилась заморозить уровень добычи нефти на уровне 3,6 млн баррелей в сутки. То есть Иран должен был бы отказаться от своих намерений в ближайшее время наращивать производство до досанкционных 4 млн баррелей в сутки. Но планы Эр-Рияда провалились: иранский министр нефти Бижан Зангане отказался от этого предложения, заявив о планах по увеличению производства до 4,2 млн баррелей в сутки.

Согласно прогнозу ОПЕК, в 2017 году затоваренность рынка нефти сохранится, что заставило саудовского министра нефти Халида аль-Фалиха волноваться. Таким образом, дисбаланс на мировом нефтяном длится дольше, чем рассчитывало королевства. В это же время Эр-Рияд проводит военную операцию в Йемене, которая сильно бьет по бюджету страны, а уровень жизни падает. Давление нарастает. Так, например, саудиты сократили зарплаты должностных лиц на 20%, а также урезали льготы для госслужащих. В связи с этим Саудовская Аравия была вынуждена изменить свою позицию из-за растущей вероятности экономического кризиса, заявил WSJ источник.

Отметим, что, по мнению экспертов, одним из факторов обвала цен на нефть стала нефтяная политика Саудовская Аравии. Королевство ранее заявило, что при низких ценах на нефть с рынка уйдут все мелкие игроки, в частности американские сланцевые компании по производству сланцевой нефти. По словам экс-министра нефти этой страны, Эр-Рияд не испугают цены на нефть и в $20 за баррель.

Собеседник WSJ также отметил, что когда Организация стран — экспортеров нефти не согласилась на сделку, то министр нефти Саудовской Аравии провел переговоры с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, на которых поддержал план по сокращению для всего картеля добычи почти на миллион баррелей в сутки на весь год. При этом позиция Эр-Рияда к Ирану снова ослабла: Флих согласился на то, чтобы иранцы увеличили производство до 3,7 млн баррелей в день. Напомним, что после того, как против Ирана были введены санкции США и ЕС за ядерную программу страны, именно Саудовская Аравия заняла долю ИРИ на рынке.

28 сентября на неформальной встрече в Алжире в закрытом формате состоялись переговоры членов ОПЕК. В результате обсуждений стороны пришли к соглашению по поводу заморозки уровня добычи нефти членами картеля на уровне 32,5−33 млн баррелей в сутки. Что касается квот на добычу для Ирана, Ливии и Нигерии, а также других подробностей сделки, то они будут решены только к концу ноября на встрече в Вене.

Россия же в консультации членов ОПЕК не участвовала. Еще до сделки глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российская сторона готова к диалогу по вопросу координации на мировом нефтяном рынке, однако для начала необходимо, чтобы внутри ОПЕК был консенсус. Сегодня, 30 сентября, на Международном инвестиционном форуме в Сочи Новак сказал, что в октябре — ноябре члены ОПЕК продолжат вырабатывать конкретные параметры своего соглашения, и уже после этого Москва озвучит свои предложения по ограничению производства черного золота.

Также ранее, как передавало ИА REGNUM, Венесуэла как один из инициаторов переговоров по заморозке поприветствовала достижение договоренностей между членами ОПЕК. Президент страны Николас Мадуро заявил, что алжирское соглашении показало неустанные усилия Венесуэлы по стабилизации цен на нефть.