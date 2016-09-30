Москва, 30 сентября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Совфеде поддержали предложение властей Москвы запретить работу на городском транспорте людям, судимым за тяжелые преступления против личности и расширить полномочия правоохранительных органов при задержании нелегальных таксистов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября. «Считаю, что правительство Москвы предпринимает абсолютно правильные шаги по наведению порядка на транспорте», — заявил член Совфеда Александр Бабаков.

vylip Водитель автобуса

«Элементы транспортной инфраструктуры являются объектами повышенной опасности, поэтому их нужно особенно надежно защищать от любого, кто способен создать угрозу для жизни, здоровья и безопасности наших граждан», — отметил сенатор, подчеркнув, что эти меры «приобретают все большую актуальность в сегодняшней непростой международной обстановке».

Об инициативе правительства Москвы запретить работать на городском транспорте людям, судимым за тяжкие преступления против личности накануне сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «Мы выступим с инициативой внесения изменений в федеральное законодательство с тем, чтобы запретить работать в системе городского транспорта людям, имевшим судимости за тяжелые преступления против личности, такие как террористическая деятельность или изнасилования», — сказал Ликсутов по итогам закрытого совещания с представителями таксомоторного рынка.