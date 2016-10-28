Украина, 27 октября, 2004, 21:51 — ИА Регнум. В Харькове начнется строительство трассы для скоростного трамвая, передает харьковский корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию из мэрии города.

По словам мэра Харькова Владимира Шумилкина, во время встречи с министром транспорта Украины Георгием Кирпой он обсудил возможное участие Минтранса в строительстве в Харькове скоростного трамвая от центра города до аэропорта.

На встрече с министром так же обсуждались другие начинания Минтранса, касающиеся Харькова. В частности, продолжение работы над скоростной трассой Москва-Симферополь и строительство нового скоростного автобана Харьков-Киев.