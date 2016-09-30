Киров, 30 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Кировской области на начало сентября в процедуре банкротства находилось 378 должников. Из них у 128 человек общая сумма задолженности составляет около 55 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей — задолженность перед бюджетом.

Sam Yurface Банкротство

С начала 2016 года после введения института банкротства граждан число граждан-банкротов в Кировской области выросло на 46% (120 человек).

Как сообщили ИА REGNUM в Вятской торгово-промышленной палате, об этом заявила начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС по Кировской области Елена Горелова в ходе заседания общественного совета УФНС.

По ее словам, работу с потенциальными банкротами налоговые органы начинают еще на стадии появления признаков несостоятельности. В первую очередь, у должников выясняются причины неплатежеспособности, возможность погашения задолженности в кратчайшие сроки.

С должниками ведется разъяснительная работа о существующей обязанности по самостоятельному направлению в суд заявления о признании должника банкротом, сроках исполнения и последствиях нарушения действующего законодательства в виде привлечения к административной и субсидиарной ответственности.

Аналогичный анализ проводится и при введении процедуры банкротства юридических лиц и граждан.

Полученная информация дает все основания полагать, что подавляющее число банкротов оказываются в этой ситуации по вине своих руководителей и учредителей.

Не смотря на то, что интересы работников должника по выплате зарплаты и НДФЛ должны иметь приоритетное значение при погашении долгов, недобросовестные налоговые агенты позволяют уходить в банкротство с удержанным с работников, но не перечисленным в бюджет НДФЛ.

В свою очередь заместитель председателя Общественного совета, вице-президент ВТПП Андрей Усенко заявил, что налог на доходы физических лиц формирует почти половину доходов областного бюджета, и предприятия должны быть заинтересованы в его формировании и выполнении социальных обязательств перед людьми.

Кроме того, Усенко напомнил собравшимся о кандидатах в депутаты, которые в минувшую избирательную кампанию смогли позволить себе серьезные расходы, в то время как в их налоговых декларациях были указаны низкие, а иногда и нулевые доходы.