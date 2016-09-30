Краснодар, 30 сентября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Юбилейный инвестиционный форум в Сочи принес первые плоды для Краснодара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 30 сентября, уже заключено четыре соглашения по реализации инвестпроектов в сфере промышленности, ЖКХ и строительства на общую сумму свыше 7 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Одним из наиболее важных стало соглашение с АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК). Как поделилась директор городского департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Елена Васильченко, в течение трех лет — в 2016—2018 годах — компания планирует направить на модернизацию и строительство тепловых объектов и сетей на территории Краснодара более 5,48 млрд рублей. Это позволит повысить качество тепло‑ и горячего водоснабжения потребителей в кубанской столице, улучшить подачу энергоносителя в микрорайоны, добавила Васильченко.

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Кроме того, достигнута и договоренность о строительстве завода по производству кирпича и керамических строительных материалов в станице Старокорсунской. Под эти цели определен участок площадью более 4,6 га. Объем инвестиций составит около 800 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2020 год. Соглашение заключено с группой бизнесменов.

Еще 30 млн рублей расширение действующего производства сахарозаменителя вложит ООО НПП «Флореаль». Срок реализации проекта намечен на 2019 год. Еще одно соглашение подписано со строительной компанией «АлМакс-Строй» о строительстве жилого комплекса «Шоколад» стоимостью около 900 млн рублей. Он должен появиться на участке по ул. Покрышкина, 25/А в 2018 году.

Напомним, на инвестиционном форуме «Сочи-2016», который проходит в Олимпийкой столице уже 15-й раз, Краснодар представил 12 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 83 млрд рублей. Инвесторов Краснодар ищет для реализации предложений в промышленной сфере, а также в области строительства и реконструкции спортивно-оздоровительных и гостиничных комплексов.