Архангельск, 30 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В этом году в Архангельской области ликвидировано 112 лесных пожаров общей площадью 480 гектаров. Количество возгораний оказалось вдвое больше, чем в 2015-ом, но площадь, пройденная огнём, на 60 гектаров меньше прошлогодней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

Об этом рассказал министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин на межведомственной пресс-конференции, посвящённой подведению предварительных итогов сезона лесных пожаров.

Он отметил: пожароопасный период в Поморье продолжался 149 дней — с 28 апреля по 23 сентября. По указу губернатора Архангельской области Игоря Орлова с 29 апреля по 25 августа в лесах региона действовал особый противопожарный режим.

В целом сезон характеризовался средней, но в отдельные промежутки времени высокой и чрезвычайной пожарной опасностью. Наибольшее количество возгораний произошло в мае и июле.

Отличительной чертой сезона лесных пожаров этого года стала высокая грозовая активность. Это природное явление, отметил министр, стало причиной 47 возгораний, что на 22 процента больше, чем было в прошлом году.

Количество лесных пожаров по вине человека стало меньше, но, тем не менее, остаётся на достаточно высоком уровне: 61 очаг возник из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесах населением и арендаторами лесных участков.

За этот сезон государственные лесные инспекторы минлеспрома региона и лесничеств при содействии сотрудников полиции провели в общей сложности более 2000 рейдов. К административной ответственности привлечено 46 юридических лиц и граждан. Общая сумма штрафов превысила 1,3 млн рублей.