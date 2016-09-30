Москва, 30 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Рубль не показал существенного роста в ответ на соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти. Реакция в сырьевом сегменте оказалась краткосрочной, и российская валюта не успела полноценно отреагировать на итоги встречи в Алжире, полагает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. «Доллар в моменте пытался протестировать отметку 63 рубля, но финишировал над психологическим уровнем, слегка прибавив в цене», — рассказал он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Попытки уверенного продолжения роста российской валюты были подорваны скептицизмом вокруг договоренностей ОПЕК, и рынки сильно сомневаются, что в конце ноября слова картеля подтвердятся действиями, указал эксперт. «Это значит, что поводов для эйфории и активных покупок рубля нет. Накануне баррель Brent в моменте превысил уровень 50 долларов за баррель, но в свете текущих настроений котировки вряд ли будут демонстрировать устойчивый рост», — отметил он.

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Несмотря на текущую перекупленность, у российской валюты есть шанс на дальнейшие попытки тестирования уровня 63 рубля за доллар, полагает аналитик. «29 сентября пара доллар/рубль коснулась уровня 62,86 рублей впервые с середины июля, и нарушение целостности «круглой» отметки 63 говорит о возможности новых «набегов» на эту область. Такой сценарий может быть реализован в случае позитивных настроений в сырьевом сегменте и ослабления доллара. С другой стороны, не исключена фиксация прибыли перед выходными, что может обусловить некоторое ослабление рубля в тандеме с нефтью», — заключил Ковалев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 сентября страны ОПЕК заключили соглашение о сокращении добычи нефти.