Пекин, 30 сентября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Спустя несколько лет интенсивных исследований и испытаний китайским инженерам удалось успешно создать С-образное уплотнительное кольцо для насосов высокого давления, использующихся в атомных реакторах. До этого момента единственным поставщиком данной детали являлись Соединенные Штаты. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Национальной энергетической администрации КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

26 сентября сотрудники Циньшанской АЭС подтвердили, что уплотнительное кольцо полностью соответствует всем стандартам ядерной безопасности. В ближайшие месяцы кольца отечественного производства будут переданы всем китайским АЭС, пишет «Жэньминь жибао».

Долгое время Китай закупал С-образные уплотнительные кольца у США из-за ряда технических сложностей, возникающих при производстве данной детали. Однако успех китайских инженеров позволит полностью отказаться от американских комплектующих.

Создание отечественных частей атомного реактора позволит значительно сократить расходы на содержание АЭС. Так стоимость американского кольца составляла 3−4 млн юаней, а затраты на собственное производство не превышают 350 тыс. юаней.

Рынок уже отреагировал на новость об успехах китайских инженеров — американские производители сократили стоимость детали на 50%, что является беспрецедентным шагом особенно после того, как американские компании ежегодно поднимали стоимость на 15%.