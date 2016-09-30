Вологда, 30 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. С начала деятельности Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда количество дел, рассматриваемых этой инстанцией, непрерывно растет. Если в 2006 году их было немногим более 5000, то теперь — порядка 11 500, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в суде. Рост составляет порядка 500 дел ежегодно.

Михаил Зощенко. Волостной суд. 1888

«На примере апелляционного суда эта статистика говорит о развитии экономических отношений. Кроме того, на росте постфактум сказались последствия социально-экономических кризисов 2008 и 2010 годов, когда не сумевшие удержаться на плаву предприятия стали проходить процедуру банкротства. Рост количества таких дел наблюдается с 2013 года. Анализ данных судебной статистики говорит о сохранении тенденции сокращения споров, которые возникают из административных правонарушений (21%). В то же время увеличивается доля дел, возникающих из гражданских правоотношений. В 2015 году такие споры составили 79% от общего количества рассмотренных дел», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель суда Анжела Потеева.

По ее словам, среди гражданских споров 46% составляют дела о неисполнении или о ненадлежащем исполнении обязательств. При этом 40% от таких дел вытекают из договоров энергоснабжения. 14% дел приходятся на договоры поставки, 13% — на договоры подряда, 11% — на договоры возмездного оказания услуг, 10% — на договоры аренды, 3% — на договоры в сфере транспортной деятельности и страхования.

«Дело дошло до того, что подобными спорами у нас занимается отдельная группа судей, так как энергетики не могут определиться с балансовой принадлежностью объектов, договориться между собой, где чья трансформаторная будка или сети, не в состоянии определить точки подключения», — отмечает Анжела Потеева.

Еще одну группу споров составляют дела о создании, реорганизации и ликвидации организаций, включая банкротство. Их доля в первом полугодии 2016 года составила 12,7% (в первом полугодии 2015 — 11%). Третья значительная группа споров связана с защитой права собственности, ее доля составляет 6,5% от общего числа рассмотренных судом дел.

Добавим, что дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) госорганов и органов местного самоуправления составляют 10,5%. Внутри этой категории споров каждое третье дело — налоговый спор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с момента введения в действие процедуры банкротства физических лиц (с октября 2015 года) в Арбитражный суд Вологодской области поступило более 500 заявлений о признании должника-гражданина банкротом. Таким образом Вологодская область лидирует в своем округе по количеству дел о финансовой несостоятельности граждан.