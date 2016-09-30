Москва, 30 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Следственные органы в Москве проводят доследственную проверку данных СМИ о потере зрения пациентами одной из офтальмологических клиник. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

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«По данным СМИ, 9 пациентов одной из столичных офтальмологических клиник потеряли зрение во время оказания им медицинских услуг, — говорится в сообщении. — Из информации также следует, что возможной причиной потери зрения гражданами было введение некачественного лекарственного средства».

30 сентября Life.ru сообщил, что 9 человек лишились зрения после того, как им сделали укол в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней им. Гельмгольца.

Пациентам клиники, часть из которых приехали в Москву из других регионов РФ, якобы была сделана инъекция препарата «Авастин», который применяется при отслоении сетчатки.

Врачи предполагают, что причиной слепоты стала инфекция.

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