Ярославль, 30 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. По итогам восьми месяцев текущего года объем розничной торговли в Ярославской области упал по сравнению с прошлым годом на 4,8%. При этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате, рост инфляции в регионе составил 8,9%.

Продукты

Объем платных услуг населению также сократился — на 3,5%. Причем при увеличении номинального размера начисленной заработной платы на 5,6% в реальном выражении ее средний размер упал на 3,2%.

При этом основные экономические показатели Ярославской области демонстрируют положительную динамику. Так, индекс промышленного производства в январе — августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,8%, объем сельхозпродукции — на 1,3%, строительная сфера показала прирост на 4,4%, общепит — 4%.