Москва, 30 сентября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Американская транснациональная корпорация Google сделала клиентам массовую рассылку, в которой пользователей Android предупредили о новых изменениях в работе устройства, касающихся настроек. Также в рассылке предоставляется помощь в установке приложений разработчиков — конкурентов Google, сообщает интернет-издание VC.ru со ссылкой на представителей компании.

oboi20.ru Google

Уточняется, что в рассылке упоминается изменение виджета поиска. Также сообщается о деактивации предустановленных приложений.

Компания Google позаботилась о том, чтобы получатели рассылки узнали о возможности установить приложения от других разработчиков: в интрукции написано, как пользователь может деактивировать предустановленные приложения самого Google. Например, компания предоставляет информацию о том, как пользователю удалить поисковик в Google Chrome и поставить другой, не от Google.

Издание подчёркивает, что Google проделал эту работу согласно предписаниям ФАС, признавшим американскую компанию (по жалобе «Яндекса») нарушителем антимонопольных норм. «Представители Google не ответили на вопрос vc.ru о том, свидетельствует ли эта рассылка о выполнении всех требований ФАС и где можно получить такую информацию, не получив уведомление в Android», — отмечает издание.

Напомним, ФАС признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, то есть в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных приложений в ОС Android. Ведомство вынесло предписание об устранении нарушений, однако оно не было исполнено в установленный срок, до 29 августа. Компания направляла ходатайство о продлении срока исполнения предписания, однако оно было отклонено ФАС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство готово каждые две недели назначать новые штрафы в отношении компании Google в том случае, если та будет тянуть с выполнением требований ведомства.