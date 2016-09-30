Ставрополь, 30 сентября, 2016, 11:39 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае 200 млн рублей будут направлены на проекты по развитию малочисленных населённых пунктов в рамках поддержки местных инициатив, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минфине региона.

Эти средства получат в 2017 году сёла и поселки, которые смогут на эти средства реализовать 117 проектов по благоустройству социальной инфраструктуры. Деньги будут выданы на условиях софинансирования из местных бюджетов. Муниципалитеты добавят 92 млн рублей. Им будут помогать представители местного бизнеса и население.

На эти деньги будут построены новые спортивные площадки, отремонтируют Дома культуры, благоустроят скверы и парки, организуют пожарные части, отремонтируют поселковые и сельские дороги и тротуары, поставят современные остановки общественного транспорта, обновят фонд жилищно-коммунальной техники.

Каждый из проектов получит из краевой казны от 450 тыс до 2 млн рублей или 40 — 85% от стоимости.

Так, в Светлограде будет создана многофункциональная спортивная площадка стоимостью порядка 5,1 млн рублей. Она появится на территории городского стадиона. Основную часть средств направит на эти цели местный бюджет. А в поселке Штурм Красногвардейского района будет отремонтирована крыша местного Дома молодежи на 724 тыс рублей.

В этом году впервые в Ставропольском крае реализуется программа поддержки местных инициатив. Она нацелена на решение социально-значимых проблем муниципалитетов за счет консолидации средств бюджетов разных уровней и местного бизнеса. Раньше такая практика применялась только для восточных районов Ставрополья. За 10 лет там было построено около 300 социальных объектов. При этом из регионального бюджета на эти цели было направлено более 450 млн руб.

Теперь такую форму софинансирования сможет получить любой муниципалитет края, если докажет значимость предлагаемых проектов. В этом году в конкурсе участвовало 172 проекта, из которых отобрано 117 из 21 района, а также населенных пунктов города-курорта Железноводска и Минераловодского городского округа.