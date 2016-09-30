Калуга, 30 сентября, 2016, 11:32 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» сегодня 30 сентября губернатор Анатолий Артамонов посетил организованный Сбербанком России деловой завтрак, где принял участие в дискуссии по теме «Бюджетный пирог: как разрезать правильно?». Речь на встрече шла о необходимости и путях совершенствования бюджетной политики страны.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, губернатор Анатолий Артамонов отметил необходимость мотивации российских регионов к повышению собственной налоговой базы. Для этого, по мнению Артамонова, необходимо кардинально изменить построение федерального и региональных бюджетов, стимулируя территории к развитию. «Было бы правильнее построить работу так, чтобы те налоги, которые зависят от регионов и от их властей, полностью оставались бы на местах. Тогда регионы вынуждены были бы повышать свою собственную налоговую базу. А те налоги, поступление которых никак не зависит от региональных властей, консолидировать на федеральном уровне. И тогда была бы справедливость», — подчеркнул Анатолий Артамонов. «Надо в конечном итоге сделать так, чтобы благополучие региона зависело от его инициативы, от его собственных успехов», — резюмировал калужский губернатор.

В завтраке приняли участие министр финансов России Антон Силуанов, председатель совета Фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин, председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководители финансовых структур, федеральных ведомств, российских регионов. Модератором выступил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Участники беседы постарались ответить на вопросы: как сделать бюджет более сбалансированным при неблагоприятной нефтяной конъюнктуре, как финансировать дефицит в ближайшие годы, как расставить приоритеты и выполнить поставленные цели?

В своем выступлении Герман Греф подчеркнул ведущую роль руководителей регионов в совершествовании бюджетной обеспеченности территорий. В качестве положительного примера он привел опыт в том числе и Калужской области.

Напомним, делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым с 29 сентября по 2 октября принимает участие в работе XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

В этом году на форуме зарегистрировано порядка 1700 участников, в числе которых представители всех российских регионов и 24 зарубежных стран, руководители более 70 компаний. Форум является эффективной площадкой для широкого обсуждения вопросов развития мировой экономики и ее современных тенденций, презентации инвестиционного и экономического потенциала России, определения перспектив международного делового сотрудничества.