Гатчина, Ленинградская область, 30 сентября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В городе Гатчина Ленинградской области 14 граждан государств Средней Азии, содержавшихся в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан, самовольно покинули его, разобрав часть стены. Об этом сообщили сегодня, 30 сентября, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Массовый побег мигрантов произошел около пяти часов утра 29 сентября.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции шестеро мигрантов были задержаны и возвращены в спецучреждение. Поиски еще восьми иностранцев продолжаются», — уточняет полицейский главк.

В связи со случившимся проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в учреждениях временного содержания находятся иностранцы, въехавшие или находящиеся на территории РФ нелегально, нарушившие правила пребывания в России и ожидающие депортации за пределы РФ.