Москва, 30 сентября, 2016, 11:29 — ИА Регнум.



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Соглашение о сотрудничестве между Всеобщей конфедерацией малых и средних предприятий Франции и Калужской областью подписали 29 сентября в Москве президент Всеобщей конфедерации малых и средних предприятий Франции Франсуа Тьюрка и президент Калужской Торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в Агентстве регионального развития Калужской области данное соглашение было подписано в рамках первого Франко-Российский бизнес-форума, который состоялся в столичном Центре международной торговли.

Форум объединил французских и российских представителей малого и среднего бизнеса, решивших сотрудничать в сфере строительства, энергетики, промышленном оборудовании, АПК, IT-технологии, транспорте, а также экологии и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, внешнеторговый товарооборот Калужской области с Францией в 2015 году составил 106,1 млн долларов, а доля товарооборота — около 3%. На территории калужского региона реализуются французские проекты известных мировых брендов — «ПСМА Рус» (совместное предприятие автомобильных концернов PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors), завод по производству автокомпонентов концерна Faurecia Group. Французский капитал также представлен цементным заводом Группы «Лафарж», предприятием косметической компании «Л'Ореаль», а в сфере транспортного и логистического обслуживания — компанией GEFCO. Калужский фармацевтический кластер является действующим участником крупнейшего фармкластера Франции «Евробиомед».