Токио, 30 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Японский разработчик видеоигр и игровых консолей Nintendo объявил о возобновлении продаж своей знаменитой приставки Famicom, известной в России как Dendy, сообщает «Экономика сегодня».

Nzeemin Игровая приставка Dendy Junior

Обновленная восьмибитная консоль станет доступна покупателям с 10 ноября. Стоимость приставки составит $65, блок питания нужно будет приобретать отдельно за $10. Теперь устройство будет умещаться на ладони, в комплекте к нему предусмотрены два проводных геймпада. Десять наиболее известных игр уже загружены в приставку.

Приставка Famicom появилась в Японии в 1983 году, наиболее известны такие игры для нее, как Super Mario Bros, Final Fantasy и Legend of Zelda. В начале 90-х годов неофициальный клон оригинальной консоли продавался в России под маркой Dendy. Недавно Nintendo вновь заявил о себе на весь мир, выпустив игру Pokemon Go.