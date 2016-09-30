Самара, 30 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Несмотря на снижение уровня рецидивной преступности по Самарскому региону в целом, зафиксировано увеличение числа особо тяжких преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. В 2016 году в сравнении с 2015 этот показатель вырос на 22%, констатирует вице-губернатор — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Валерий Юртайкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вечернее преступление

На заседании областной межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений Валерий Юртайкин заявил о росте преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и высоком уровне смертности от алкоголя, в том числе и контрафактного. «В нашем регионе статистика фактов острой интоксикации алкоголем значительно ниже, чем в целом по стране — 6,4% против общероссийских 9,7%. Одним из факторов, влияющих на это, могло послужить возобновление в регионе практики работы вытрезвителей. Людям своевременно оказывается помощь. Однако ситуация остаётся тревожной», — сказал вице-губернатор.

За 2015−2016 годы в Самарской области выявлена и пресечена деятельность 15 подпольных цехов, в том числе с производственными линиями, а также 8 оптовых складов по реализации фальсификата.

Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, связана с проблемами адаптации граждан, считает Юртайкин. С 2012 года в регионе действует программа по социальной реабилитации ранее осуждённых: граждане, отбывающие наказание, имеют возможность пройти обучение. В рамках этой программы в 2015—2016 учебном году 1364 человек прошли обучение по школьной программе, 64 осужденных получили средне-профессиональное образование.

Для решения вопроса трудоустройства граждан с судимостью Минтруда области в настоящий момент согласовывает проект закона о мерах мотивационной поддержки работодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года глава следственного управления СКР по Самарской области Валерий Самодайкин привел следующую статистику преступлений. В 2015-м году имело место более, чем на 2,5% сокращение количества зарегистрированных преступлений с 50 тыс. 751 до 49 тыс. 364. При этом, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступных деяний сократилась и составила 20%. В абсолютных цифрах произошло снижение их количества более, чем на 1500.

В 2015-м совершено против жизни и здоровья более 5000 преступлений, их рост составил более 10%, против семьи и несовершеннолетних — 1400 преступлений, против здоровья населения и общественной нравственности — 5500. По состоянию на 1 января 2016 года на территории области зарегистрировано 193 убийства, что на 19 больше, чем в 2014 году.

Рост преступности отмечен по криминальным посягательствам: в сфере порядка управления (должностные преступления) — на 42%, в экономической сфере — на 25%.

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