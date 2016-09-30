Красногорск, 30 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В 2017 году в Московской области, по планам властей, будет посажено в два раза больше деревьев, что позволит опередить темпы санитарных рубок сухостойных и пораженных болезнями деревьев. Об этом сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Иван Шишкин. Срубленное дерево. 1875

«Приятно отметить, что и в 2015 и в 2016 годах мы сажаем леса больше, чем рубим. Другое дело, что темпы лесовосстановления должны быть еще более высокими. Мы продолжим эту работу и в следующем году планируем высадить почти в два раза больше леса, по сравнению с санитарными рубками», — заявил глава области.

Воробьев также отметил, что 17 сентября в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье было высажено около 1,4 миллиона деревьев на общей площади в 800 гектаров на 111 площадках лесного фонда и 485 участках в населенных пунктах.

Напомним, с 2013 года в области было проведено восемь акций, в ходе которых в лесах и населенных пунктах Подмосковья было посажено свыше 7,5 млн деревьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году 9 тысяч гектар подмосковных лесов будут вырублены по санитарным показаниям. Однако восстановить лес планируется на большей территории — 10 тыс. га. В области также сократили расходы на санитарные рубки до 1 миллиарда рублей.