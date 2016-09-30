Калуга, 30 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум.



Mariposa Квитанции в почтовых ящиках

Жители многоэтажных домов с улицы Грабцевское шоссе в Калуге обратились в корреспондентский пункт ИА REGNUM, с просьбой защитить их от произвола местной управляющей компании ООО «Союз». Коммунальщик прислали калужанам квитанции за отопление с непомерно высокими цифрами: от 20 до 25 тыс. рублей за квартиру. Люди были удивлены: почему в УК решили, что у них имеется столь высокая задолженность?! Ведь раньше их дома относились к другой ООО УК «Правобережье», которой они исправно платили по присылаемым квитанциям. Однако, УК «Союз» прежние квитанции не признала и разом причислила добросовестных граждан к категории злостных неплательщиков. К сожалению, все обращения жителей в городскую управу и в Государственную жилищную инспекцию с просьбой разобраться в этом непонятном для них конфликте с коммунальщиками — результатов не дали.

По просьбе ИА REGNUM прокуратура Калуги организовала проверку жалобы жителей с улицы Грабцевское шоссе. Как рассказал 30 сентября помощник прокурора города Дмитрий Меньков, проверка установила, что еще летом 2015 года, по результатам открытого конкурса для управления многоквартирными домами по улице Грабцевское шоссе была отобрана управляющая организация ООО «Союз». Эта УК была обязана приступить к управлению многоквартирным домом с 1 сентября 2015 года. Ранее, управление домами осуществляла управляющая организация ООО УК «Правобережье».

Между тем, бывшая управляющая компания ООО УК «Правобережье» с итогами конкурса не согласилась и продолжала выставлять жителям свои платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В итоге, начисление платы производилось дважды: Единым информационно-расчетным центром №1 по поручению ООО УК «Правобережье» и Единым информационным центром Калужской области по поручению ООО «Союз».

Наконец, решением Арбитражного суда Калужской области в декабре 2015 года управляющей организацией многоквартирных домов по улице Грабцевское шоссе города Калуги окончательно было признано ООО «Союз», в связи с чем уже в августе 2016 года жителям, от этой УК была выставлена задолженность за отопление в период с 1 сентября 2015 года по 29 февраля 2016 года. В итоге было произведено повторное начисление платы за коммунальную услугу, ранее уже оплаченную потребителями.

В этой связи, прокуратурой Калуги внесено генеральному директору ООО «Союз» представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере. По требованию прокуратуры ООО «Союз» приступило к выверке ранее начисленных и оплаченных платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению губернатора области Анатолия Артамонова нечестные управляющие организации должны прекратить свою деятельность на рынке ЖКХ.

«К сожалению, пока уголовная ответственность за долги не относится к управляющим компаниям, поэтому они могут деньги с населения собирать, похищать и ничего им за это не будет», — заявил глава региона на заседании областного правительства. Калужский губернатор также предложил ввести уголовную ответственность для управляющих компаний. Он поручил министерству строительства ЖКХ области подготовить соответствующие предложения для их обсуждения региональным парламентом и в Государственной думе РФ.

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