Ижевск, 30 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. В лагере дольщиков ЖК «Родниковый край» под Ижевском появились первые пострадавшие. Как сообщает «День», люди, поселившиеся в своих недостроенных квартирах, вынуждены сами охранять привезенные на стройку материалы и отбивать атаки любителей легкой наживы.

cheboksary.ru Строительство

После очередной стычки с мародерами одному из дольщиков стало плохо. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у мужчины микроинсульт.

По словам организатора акции дольщиков Тимофея Клабукова, на стройплощадку постоянно приходят посторонние, желающие что-то унести. Все они говорят, что работали на этой стройке, оставили тут свой инструмент и хотят его забрать.

Выяснить, правда это или нет, достаточно сложно. «Поэтому жители лагеря культурно им объясняют ситуацию и отпускают — вдруг действительно это строители», — отметил Клабуков.

Судьба строительства пока не ясна, потенциальный инвестор взял паузу для раздумий. В администрации Завьяловского района прошло совещание рабочей группы по вопросам достройки домов «Родникового края», однако, дольщиков на это совещание не позвали. Им уже не раз предлагали поучаствовать в подобных заседаниях, но каждый раз в последнюю минуту отказывали.

Как сообщат Udm-Info со ссылкой на министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Ивана Новикова, власти рассматривают несколько вариантов решения проблемы дольщиков ЖК «Родниковый край».

«Насколько мы знаем, учредители приняли решение о смене руководителя, именно директора этой организации. Конечно, самый лучший вариант будет, если сама организация достроит эти дома. Но если этого не будет сделано, прорабатывается резервный вариант — ищется инвестор, который должен просчитать экономику — сколько квартир продано, сколько еще осталось, возможно ли его достроить силами другого инвестора», — сказал глава удмуртского Минстроя.

По его словам, деятельностью предыдущих управленцев в этой организации занимаются правоохранительные органы. У следствия есть основание полагать, что собранные с граждан средства не в полном объеме были направлены на стройку.

Как сообщалось, в компания «Стройком» должна была сдать жилье в ЖК «Родниковый рай» в Хохряках еще в 2015 году. Однако во время строительства застройщик начал сдвигать сроки сдачи. В сентябре 2016 года дольщики узнали, что стройка заморожена, а директор компании исчез.

Без жилья и без денег остались 192 семьи. Заведено уголовное дело.

Тогда было принято решение разбить в недострое лагерь, чтобы охранять имущество. Часть дольщиков практически живут в лагере, часть — приезжают сюда после работы. Некоторые из них даже предпринимают попытки вести строительство самостоятельно.

В администрации Ижевска заявляют, что уже ведут переговоры с потенциальным инвестором, но окончательного решения пока не принято. Инвестор пытается рассчитать, сколько денег ему понадобиться для завершения проекта.