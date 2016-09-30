Ленинградская область, 30 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В результате обрыва линии электропередачи население деревни Лаголово в Ломоносовском районе Ленинградской области с ночи остается без света. Также в зону отключения электроэнергии попали соцобъекты населенного пункта. Об этом сегодня, 30 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона.

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Без света из-за разгулявшейся ночью и утром стихии около 04:00 ночи остались все жители деревни Лаголово — 3 621 человек. Также обесточенными оказались станция водоочистки, канализационно-насосная станция, школа и детский сад.

Сети находятся в зоне ответственности ПАО «Ленэнерго». Бригада работает на месте аварии. «К полудню обещали устранить повреждение», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Ленэнерго», около 11:00 электроснабжение было восстановлено.

Напомним, в Петербурге и Ленобласти отмечается резкое усиление ветра, сопровождаемое осадками. 30 сентября местами по Ленобласти пройдут сильные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в большинстве районов порывы ветра до 15−18 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с. 1 октября в отдельных районах Ленобласти ожидаются грозы, местами порывы ветра до 15−18 м/с.