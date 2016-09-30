Ярославль, 30 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Ярославские эксперты считают логичным принятие областного закона, который фактически ликвидирует должность сити-менеджеров городов и районов, возвращая все полномочия исполнительной власти в одни руки. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ярославская областная дума 27 сентября по инициативе врио губернатора приняла закон, согласно которому полномочия главы района и главы администрации вновь объединяются. При этом глава избирается представительным органом муниципального образования, пройдя через сито конкурсной комиссии.

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Политтехнолог Андрей Становой поддерживает решение регионального парламента, аргументируя свою позицию тем, что в Ярославской области данная система более привычна. Размывание полномочий на уровне местного самоуправления он считает нерациональным в условиях экономического кризиса и напряженной внешнеполитической обстановки.

«На самом деле — это совершенно здравый шаг, как минимум по трем причинам. Исторически формат, когда один человек объединяет все полномочия, доказал свою жизнеспособность. Просто ранее это были избираемые должности, теперь они выбираются депутатами. Здесь мы можем вспомнить таких менеджеров как многолетний мэр Ярославля Виктор Волончунас, глава Рыбинска Юрий Ласточкин, глава Мышкинского муниципального района Анатолий Курицын, глава Угличского муниципального района Элеонора Шереметьева. Практика показала, что это наиболее жизнеспособная конфигурация. Любому инвестору проще говорить с одним лицом, возглавляющим муниципальное образование, чем с двумя, а еще и депутатами муниципальных собраний. Большинство муниципальных образований в регионе — дотационные, доля собственных доходов очень мала. Во многом функции главы администраций сводятся к тому, чтобы перераспределять средства вышестоящих бюджетов. Это достаточно техническая работа, где не место для дискуссий и споров. Третий момент состоит в том, что сейчас не самая благоприятная политическая и экономическая ситуация, сейчас время четких и рациональных действий, где должно быть меньше места политике. Вероятность отзыва сити-менеджера создавала бы политизированность. А в муниципальных районах мало ярких лидеров, но много крикунов, не готовых решать вопросы», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Андрей Становой.

Систему разделения местной власти в Ярославской области массово начали внедрять в 2014 году, до этого опробовав на Ростовском районе. Однако в феврале 2015 года федеральный законодатель предусмотрел новую форму, при которой назначаемый по конкурсу глава объединяет в себе все «ипостаси» избранного мэра, будучи и главой города, и главой администрации. Именно такая система городской власти была в Химках, где администрацию города и город возглавлял исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов. При это право выбора формы местной власти (вплоть до возврата к прямым выборам) остается за региональным заксобранием.

«Это часть общей для страны тенденции по усилению вертикали власти на местах. В Ярославле введение данной формы местного самоуправления, очевидно, производится под конкретного человека — рекомендованного губернатором исполняющего обязанности мэра Ярославля Владимира Слепцова. Максимальное усиление поста «назначаемого» мэра позволит выстроить прочную вертикаль губернатор — глава города. По всей видимости, этот шаг несет в себе также задачу ослабления муниципалитета Ярославля, который в последние годы занимал весьма самостоятельную позицию по ключевым вопросам управления городом и политически был сильнее турбулентной мэрии. Вероятно, одной из задач является и нивелирование влияния ключевого депутата — председателя муниципалитета Павла Зарубина, который при отмененной модели стал бы главой Ярославля», — считает политолог Андрей Дементьев.

«Процедура разделения полномочий мэра на двух лиц — главы города и главы администрации — изначально выглядела очень искусственно. Она была нужна лишь для некоего «соблюдения приличий»: согласно Европейской хартии местного самоуправления, которую ратифицировала Россия, местная власть избирается. По первой версии закона глава города, он же председатель районного или городского совета — должен был олицетворять избираемость местной власти, а назначенный сити-менеджер — реально управлять. Двуглавый дракон, у которого одна голова носит корону, а вторая думает, выглядит странно: корону можно носить и на думающей голове. Поэтому сейчас, отбросив ложный стыд, переходят на прямое назначение мэров, уйдя от размывания ответственности. Голова только для ношения короны не нужна», — считает обозреватель ИА REGNUM, депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.