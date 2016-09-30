Москва, 30 сентября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ выступает против снижения минимальных розничных цен на водку и продажу алкоголя через интернет. Об этом сегодня, 30 сентября, заявила глава министерства Вероника Скворцова.

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«Основной фактор, который определяет смертность трудоспособного населения в России — это злоупотребление алкоголем у молодых мужчин. И если мы все вместе на эту проблему обратим внимание и межведомственно — через правительственную комиссию по алкогольному регулированию сможем уровень потребления снизить. Цель — в два раза снизить смертность», — пояснила Сковорцова.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ предлагает снизить цены на водку. В частности, чиновники предлагают снизить цены на алкогольные напитки, удешевить лицензирование розничной торговли алкоголем и отказаться от «избыточных и неоправданных» ограничений — например, на торговлю горячительными напитками в сети.