Москва, 30 сентября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В начале валютных торгов на Московской бирже американская валюта показала рост на 33 копейки относительно уровня предыдущего закрытия, стоимость доллара на 10:00 мск составила 63,4 рубля, сообщается 30 сентября на сайте биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

Европейская валюта подорожала на 27 копеек. Стоимость евро достигла 71,09 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, позиция рубля снижается по отношению к доллару и евро вследствие падения нефтяных котировок. После встречи ОПЕК российская валюта остается чувствительной к динамике цен на нефть.