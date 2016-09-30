Чебоксары, 30 сентября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе в июле 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 26 616 рублей (в РФ — 35 888 рублей). Это на 6,3% ниже уровня июня текущего года и на 4,1% больше по сравнению с июлем 2015 года. В девяти регионах Поволжья из 14-ти средняя зарплата сложилась ниже среднеокружного показателя. Такие данные опубликовал Росстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

gks.ru Данные Росстата

Наибольшая средняя зарплата по итогам июля сложилась в Пермском крае (30 433 рубля) и Татарии (29 589 рублей). Выше среднеокружного показатель был в Самарской области (28 342 рубля), Нижегородской области (26 889 рублей) и Башкирии (26 786 рублей). Минимальная средняя зарплата зарегистрирована в Чувашии — 21 582 рубля. В тройке анлидеров также Саратовская область (22 798 рублей) и Марий Эл (22 967 рублей).

По данным Росстата, в июле по сравнению с июнем текущего года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата снизилась во всех регионах Поволжья. Наибольшее падение зарегистрировано в Чувашии (снижение на 13,2%) и Нижегородской области (уменьшение на 8,1%), минимальное — в Пензенской области (снижение на 1,1%). Если сравнивать данные по итогам июля 2016 года с июлем 2015 года, то во всех регионах ПФО средняя зарплата возросла: более всего — в Марий Эл (рост на 9,8%) и Пензенской область (на 7,5%), минимальный рост — в Саратовской области (на 0,6%).