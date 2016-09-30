Литва, 30 августа, 2013, 13:31 — ИА Регнум. К приближению нового учебного года, Департамент статистики Литвы сегодня, 30 августа, огласил общие данные об учениках и учителях Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в учебном сезоне 2012-2013 года в учебных заведениях Литвы обучалось 578,2 тыс. человек - учеников и студентов. В общеобразовательных школах - 373,9 учеников. По сравнению с учебным сезоном 2011-2012 года количество учеников снизилось на 19 тыс. человек, или на 4,8%. В сравнении с учебным сезоном 2005-2006 годов, в прошлом сезоне число учеников снизилось на 165 тыс. человек или 31%.

Однако, по прогнозам Министерства образования Литвы, 1 сентября этого года в школы придет 29 тыс. первоклассников, что на 2 тыс. больше, чем в прошлом году.

В учебном сезоне 2012-2013 годов в Литве работало 1242 общеобразовательных учреждений. За год на 67 школ в Литве стало меньше. С сезона 2005-2006 в Литве закрылось 292 школы. Больше всего - начальных и средних. Зато число гимназий выросло с 229 до 236.

74,8% выпускников в Литве после школы продолжают обучение. В 2012 году 8,4% абитуриентов выбрали профессиональные школы, 66,4% - выбрали вузы.

В Литве снижается не только число учеников и студентов, но и педагогов. В сезоне 2012-2013 года в школах работало 35,8 тыс учителей. Семь лет назад их было 44,6 тыс.