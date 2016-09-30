Москва, 30 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Рубль не показал существенного роста в ответ на соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти. Реакция в сырьевом сегменте оказалась краткосрочной, и российская валюта не успела полноценно отреагировать на итоги встречи в Алжире, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Попытки уверенного продолжения роста нашей валюты были подорваны скептицизмом вокруг договоренностей ОПЕК. Рынки сильно сомневаются, что в конце ноября слова картеля подтвердятся действиями. А значит, поводов для эйфории и активных покупок рубля нет», — пояснил Ковалев.

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«Несмотря на текущую перекупленность, у российской валюты есть шанс на дальнейшие попытки тестирования уровня 63 руб. С другой стороны, не исключена фиксация прибыли перед выходными, что может обусловить некоторое ослабление рубля в тандеме с нефтью», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, биржевые курсы доллара США и евро к рублю незначительно выросли в ходе торгов 29 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар США вырос на 8,50 копейки к рублю и составил 63,1250 рубля. Евро к этому времени прибавил 17 копеек к предыдущему закрытию и подорожал до 70,85 рубля. Цена на нефть марки Brent опустилась до $49,40.