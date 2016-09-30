Москва, 30 сентября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий жителей домов, собственников магазинов и кафе самостоятельно облагораживать прилегающую территорию, внес в Госдуму Госсовет Крыма, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

MichaelGaida Уличное кафе

«Правила благоустройства территории поселения могут возлагать обязанности на юридических и физических лиц на безвозмездной основе постоянно поддерживать в чистоте прилегающую территорию к объектам недвижимости, находящимся в их собственности, аренде или ином пользовании, в радиусе, определенном органом местного самоуправления», — следует из текста документа.

Авторы обратили внимание на то, что к вопросам местного значения городского поселения относятся утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома).

При этом Верховный суд считает, что «возложение на собственников, владельцев, пользователей объектов недвижимого имущества обязанностей по содержанию территории, прилегающей к их объектам недвижимости, может быть осуществлено либо на основании федерального закона либо на основании добровольно заключаемого договора», указали парламентарии.

«Для поддержания чистоты в городах, селах, поселках недостаточно работы только одних муниципальных служб, необходимо чтобы каждый собственник объекта недвижимости поддерживал чистоту возле своего дома, магазина, кафе и так далее», — уверены в Крыму.