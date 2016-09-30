Ставрополь, 30 сентября, 2016, 10:57 — ИА Регнум.



Уильям Хогарт. Суд. 1758

В Ставропольском крае вынесен приговор в отношении бывшего главы района, осужденного за посредничество во взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Экс-глава администрации Предгорного района Ставрополья Николай Гюльбяков осужден к пяти годам условно и штрафу в 1,5 млн рублей.

Он выступил посредником в получении бывшим начальником районного следственного отдела СКР Сергеем Белевцовым и следователем Адександром Петуховым взятки в размере 1,5 млн рублей от бывшего начальника районных электрических сетей.

Глава электросетей попал под следствие и выплатил крупную взятку за то, чтобы ему была смягчена статья уголовного кодекса и в конечном счете смягчен срок наказания.

После ареста следователя, получившего взятку, под следствие попал и сам глава района.

При вынесении приговора суд учел то, что Гюльбяков дал признательные показания, а также взято во внимание и ухудшение здоровья экс-чиновника.

Отметим также, что остальные фигуранты этого дела все еще находятся под судебным следствием.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета отметили ИА REGNUM, что начальник районного отдела Следственного комитета и его подчиненный были уволены из органов еще до возбуждения уголовного дела.

Напомним, на днях Следственный комитет сообщил о возобновлении уголовного дела в отношении другого районного главы. Глава администрации Левокумского района и его сын также стали фигурантами уголовного дела о покушении на взяточничество.

Следователи считают, что чиновник несколько раз требовал взятку от исполнительного директора «Первой Ставропольской Агроперерабатывающей Корпорации». Чиновник требовал перевести 3,8 млн рублей на счет фирмы своего сына. За это он обещал выдать разрешение на строительство.

Кроме того, чиновник подозревается в незаконной передаче без торгов муниципальных земель в собственность фирме своего сына. Ущерб составил свыше 4,5 млн рублей.