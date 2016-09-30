Иваново, 30 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Итоговая выставка VI Международного пленэра «Зелёный шум-2016» открылась в Левитановском культурном центре в городе Плёсе (Ивановская область). На ней представлено около ста работ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Исаак Левитан. Вечер. Золотой Плёс. 1889

В итоговой экспозиции представлены творческие работы 14 художников — участников пленэра из России и Германии. Картины выполнены в различных художественных техниках в живописных местах Плёса. Каждый из участников пренэра передал в дар Плёсскому музею-заповеднику свою лучшую работу, которая экспонируется на выставке.

VI Международный художественный пленэр «Зеленый шум — 2016» проходит в Плёсе с 15 сентября. Для обмена творческим опытом среди участников проведены мастер-классы. Большинство из них никогда не были в Плёсе. Пленэр для художников — возможность не только пополнить копилку своих работ, но и познакомиться с культурой русской провинции. Проект организован Плёсским музеем-заповедником совместно с Международным Фондом поддержки социально-культурных инициатив «Русская провинция» при финансовой поддержке министерства культуры РФ. Выставка будет работать до 14 октября 2016 года.