Вашингтон, 30 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Американские специалисты пришли к выводу, что определенная доля людей подвержена ускоренному старению, несмотря на здоровый образ жизни, что обусловлено генетическими причинами. Об исследовании сообщает пресс-служба Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

IsaacFryxelius Рука старушки

Генетики изучили биологический возраст 13 тыс. жителей Америки и Европы и обнаружили, что у примерно 5% из них он выше реального. Процесс ускоренного старения у таких людей происходит из-за метилирования ДНК, которое ведет к сбоям в нормальной дифференцировке клеток организма.

В таком случае риск преждевременной смерти возрастает на 50%. Исследование ученых позволяет объяснить тот факт, что некоторые люди не доживают до преклонного возраста, несмотря на более правильный, по сравнению с другими, образ жизни.