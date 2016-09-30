Бразилиа, 10 ноября, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложит провести в своей стране саммит по глобальному изменению климата, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Government.ru Экс-президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва

По информации журналистов, об этом бразильский лидер заявит в ходе Конференции ООН по климату COP27, которая проходит в египетском городе Шарм-эль-Шейх. Он может предложить провести встречу в 2025 году.

Лула да Силва также собирается объявить о пересмотре экологической политики Бразилии и о создании нового национального органа по надзору в сфере климата.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года государства южноамериканской экономической ассоциации МЕРКОСУР, в которую входит и Бразилия, объявили о том, что выполнят Парижское соглашение об изменении климата.