Париж, 30 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд планирует уменьшить финансирование, выделяемое из бюджета на содержание бывших глав государства. Решение будет принято на следующей неделе, передаёт радиостанция France Info.

Франсуа Оланд

В настоящее время инициатива прорабатывается в Государственном совете и Счётной палате Франции. В случае, если решение будет принято, под его действие подпадёт сам Олланд, когда он уже не будет руководить страной.

Отмечается, что Олланд выдвигал своё инициативу ещё два года назад, но она не была доведена до завершения. Пока во Франции бывший руководитель государства ежегодно получает €65 тысяч, а также пользуется квартирой, выделенной государством, которая обслуживается и охраняется за счёт бюджета.

Кроме того, бюджет выделяет бывшему президенту финансирование на зарплату секретарей и помощников. Общая сумма, предоставляемая государством, составляет ежегодно €10,3 млн.

Напомним, во Франции 23 апреля 2017 года состоятся одиннадцатые выборы президента Франции. Новый глава государства будет избран на пятилетний срок. В январе состоятся праймериз от основных политических партий, последние пройдут в октябре 2016 года.

На президентское кресло уже претендуют Олланд (от Социалистической партии), бывший президент Николя Саркози («Республиканцев»), Марин Ле Пен («Национальный фронт»).