Росздравнадзор проверит данные о потере зрения у пациентов клиники в Москве
Москва, 30 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Росздравнадзор по поручению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой проведет проверку по факту инцидента в НИИ имени Гельмгольца в Москве, сообщают «Вести».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Вероника Скворцова
По словам директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олега Салагая, ранее появилась информация, что в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца несколько пациентов потеряли зрение после того, как им сделали укол препаратом «Авастин».
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проведет проверку по данному факту. В СМИ сообщалось о десяти пострадавших пациентах.
Препарат «Авастин» применяется при отслоении сетчатки.