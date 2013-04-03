Москва, 30 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Росздравнадзор по поручению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой проведет проверку по факту инцидента в НИИ имени Гельмгольца в Москве, сообщают «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

По словам директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олега Салагая, ранее появилась информация, что в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца несколько пациентов потеряли зрение после того, как им сделали укол препаратом «Авастин».

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проведет проверку по данному факту. В СМИ сообщалось о десяти пострадавших пациентах.

Препарат «Авастин» применяется при отслоении сетчатки.