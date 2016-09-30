Москва, 30 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Несмотря на величие американского государства, США неоднократно меняли свою линию на сирийском треке в течение пяти лет. Об этом 30 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«США — великая держава. Это страна, которая построила мощнейшую экономику, научила другие страны работать с мощнейшими технологиями. Это потрясающая страна возможностей. Она не без недостатков. Вопрос не об этом. Вопрос в чём? Давайте возьмём сирийский кризис: сколько этапов проходила администрация США? Более 5 лет они проходят историю под названием «участие США в сирийском кризисе». Сколько раз они меняли свою линию?» — сказала Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она напомнила о мнении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по поводу позиции США по Сирии: «Я бы никогда не сказала, что Генри Киссинджера можно заподозрить в русофильстве — это был патриот своего государства. Но даже он сейчас говорит о том, что-то, что они делают — это большая внешнеполитическая ошибка. Эти метания ещё раз доказывают, что весь вопрос — в отсутствии профессионализма».

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что террористы запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» будут проводить террористические атаки в городах России.

«Последствия таковы, что в Сирии продолжится гражданская война. Группы экстремистов продолжат использовать вакуум власти для расширения своих операций, включая, вне сомнений, атаки против интересов России, возможно, даже в российских городах. И Россия продолжит отправлять домой тела военнослужащих, терять ресурсы, даже, возможно, самолеты», — сказал Кирби.