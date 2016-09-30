Москва, 30 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Украина — единственная в мире страна самоподжогов и самообстрелов. Так прокомментировал избранный в Совфед от Пермской области Алексей Пушков заявление главы МИД Украины Арсена Авакова о «самоподжоге» телеканала «Интер»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметает

«Аваков заявил: Интер сгорел из-за самоподжога. Как и Дом профсоюзов в Одессе. Украина — единств. в мире страна самоподжогов и самообстрелов», — написал Пушков в Twitter.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося с телеканалом. «Существуют разные версии, начиная от самоподжога. Следствие идет, опрашиваются люди. Телеканал «Интер» уже сам определился (с виновным), сказали, что его поджег лично Аваков», — сказал он в эфире украинского телеканала «1+1».