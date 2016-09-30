Новосокольники, Псковская область, 30 сентября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В результате пожара в частном доме в деревне Чирки Новосокольнического района Псковской области в ночь на 30 сентября погибли трое детей — погодки 2014, 2015 и 2016 годов рождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на место трагедии выехал и.п. губернатора Псковской области Максим Жаворонков и руководство Главного управления МЧС России по области.

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Известно, что звонок о пожаре поступил в оперативные службы около 1:20 ночи. Через 20 минут — в 1:39, на место прибыла добровольная пожарная команда из посёлка Насва Новосокольнического района. В 1:42 пожар был локализован. Дежурный пожарный караул прибыл в 1:47.

Сейчас на месте пожара работает оперативная группа, представители правоохранительных органов, медики, психологи. Предположительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

По данным региональной администрации, в доме проживала многодетная семья. Неблагополучной она не считалась. Трое человек из горящего дома спаслись.