Москва, 30 сентября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Во взаимоотношениях с Россией в США всё упирается в борьбу лоббистов и в грядущие выборы. Об этом 30 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Всё упирается в две вещи: первое — яростная борьба лоббистов или группировок с разным мировоззрением. Второй блок — это выборы. Ставки зашкаливают», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она упомянула ресурсы, вливаемые в предвыборные кампании двух главных кандидатов в президенты США: «Вы же читаете, сколько вливается в кампании — там нет пределов миллиардам, которые крутятся в этом бизнесе. Соответственно, ставки нереальные».

Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени состоялись первые дебаты между кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон и представителем республиканцев Дональдом Трампом. Большинство зрителей CNN отдало победу Клинтон.