Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Россия и Египет могут подписать межправительственное соглашение по авиабезопасности до конца 2016 года, сообщил глава Минтранса Максим Соколов.

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По его словам, специалисты из России еще раз полетят в Египет для проверки аэропортов. «Хотелось бы, чтобы эта инспекция была окончательной», — сказал министр.

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27 сентября глава Минтранса России посетил Египет для обсуждения вопросов возобновления авиасообщения между странами. Соколов отметил, что «все обсуждаемые вопросы о повышении уровня авиационной безопасности в аэропортах Египта носят исключительно технический характер».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как террористы взорвали пассажирский самолет с российскими туристами, вылетевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Погибли 224 человека. После этого теракта, который стал крупнейшим в истории российской и советской гражданской авиации, авиасообщение с Египтом было приостановлено. Российские власти требуют от Каира гарантии безопасности для российских туристов в египетских аэропортах.