Москва, 30 сентября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Цены на черное золото в случае успешной реализации договоренностей ОПЕК по стабилизации добычи сохранятся на уровне $50 за баррель. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил глава российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цена уже выше $50 — это цена, которая делает эффективными инвестиции в сланцевую нефть и газ, — говорит он. — Она (цена) стабилизируется на уровне $50, мы будем ожидать ноябрьского заседания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября страны — члены ОПЕК на переговорах в Алжире впервые с 2008 года договорились снизить уровень добычи черного золота.

Ожидается, что уровень добычи стран ОПЕК будет снижен до 32,5−33 млн баррелей в сутки. По оценкам нефтяной организации, текущий объем добычи черного золота составляет 33,24 млн баррелей в сутки.