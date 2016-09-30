Москва, 30 сентября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. 66% жителей России благоприятно отнеслись бы к женщине во главе политической партии. Представительницам прекрасного пола также доверили бы стать премьер-министром (55%) или руководителем фракции/комитета в Государственной думе (59%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Вместе с тем к женщине-президенту граждане скорее не готовы: только 32% согласились бы с этим, тогда как 61% — высказались против.

Кроме того, с мужским образом в общественном сознании связаны армия и органы внутренних дел: на постах министров обороны, МВД или генпрокурора допускают присутствие женщин только 12% опрошенных.

Опрос проведен 27−28 августа 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.