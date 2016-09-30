Астрахань, 30 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Астрахани в автоаварии на Новом мосту пострадали иностранные граждане. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 30 сентября, ДТП произошло сегодня утром.

30.мвд.рф Авария на Новом мосту в Астрахани

Предполагаемым виновником стал водитель автомобиля «Audi A6» — 24-летний астраханец. Он не выдержал положенной дистанции с впереди идущем минивэном «Volkswagen», в котором ехали иностранные граждане, и врезался в него. От удара вторая иномарка опрокинулась и въехала в леерное ограждение.

В результате оба водителя получили сотрясение головного мозга. Также пострадали пять пассажиров автомобиля «Volkswagen Multivan». 14-летний мальчик получил открытый перелом бедра. У второго подростка 2002 года рождения ушиб позвоночника. Еще двое мужчин травмированы. Диагноз 44-летнего пассажира уточняется.

Также по теме: Студент из Марокко попал в смертельное ДТП в Астрахани

В Астраханской области в ДТП погибли 5 человек

Шесть человек были доставлены в больницу бригадами Центра медицины катастроф. Водитель автомобиля «Audi» от госпитализации отказался.

Как выяснили полицейские, он лишён прав за отказ от прохождения освидетельствования. Инспекторы направили мужчину в медицинское учреждение, чтобы установить, в каком состоянии он находился за рулём. Однако очевидцы утверждают, что водитель Audi находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время в причинах и обстоятельства ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции. Издание AstrakhanPost сообщает, что минивэна VolksWagen был с украинскими номерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года в Астрахани в ДТП погиб гражданин Марокко. В столице Прикаспия он проходил обучение в вузе. Иностранный студент погиб по вине 23-летнего водителя «Лады» двенадцатой модели. При попытке перестроиться он столкнулся с мотоциклом «Stels», на котором и ехал иностранный студент. Пострадавший скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.