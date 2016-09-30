Обострение в Сирии нужно США для победы Клинтон — Жириновский
Москва, 30 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Обострение ситуации в Сирии выгодно США для победы на выборах президента Хиллари Клинтон, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Это новый вид избирательных технологий. Под выборы им нужна какая-то победа», — считает Жириновский. «Внутри собственной страны обострять ситуацию, чтобы выгодно выставить одного из кандидатов, они не могут, поэтому используют внешние события. В данном случае Сирию», — рассуждает он.
По словам парламентария, для этого США идут ва-банк, чтобы сохранить сирийский город Алеппо за «оппозицией», а в идеале начать наступление на Дамаск. «Они использовали переговоры и перемирие, чтобы тянуть время, остановить наступление сирийской армии, а пока дать возможность перегруппировать силы боевикам. По тем же причинам они якобы случайно разбомбили сирийских военных, в результате чего погибли десятки солдат. И сами же устроили провокацию с ударом по гуманитарному конвою», — рассуждает Жириновский.
Ситуация, по мнению депутата Госдумы, нормализуется не раньше весны 2017 года, когда новый президент США освоится в должности.
Выборы президента США пройдут 8 ноября 2016 г.