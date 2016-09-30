Москва, 30 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Обострение ситуации в Сирии выгодно США для победы на выборах президента Хиллари Клинтон, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Это новый вид избирательных технологий. Под выборы им нужна какая-то победа», — считает Жириновский. «Внутри собственной страны обострять ситуацию, чтобы выгодно выставить одного из кандидатов, они не могут, поэтому используют внешние события. В данном случае Сирию», — рассуждает он.

По словам парламентария, для этого США идут ва-банк, чтобы сохранить сирийский город Алеппо за «оппозицией», а в идеале начать наступление на Дамаск. «Они использовали переговоры и перемирие, чтобы тянуть время, остановить наступление сирийской армии, а пока дать возможность перегруппировать силы боевикам. По тем же причинам они якобы случайно разбомбили сирийских военных, в результате чего погибли десятки солдат. И сами же устроили провокацию с ударом по гуманитарному конвою», — рассуждает Жириновский.

Ситуация, по мнению депутата Госдумы, нормализуется не раньше весны 2017 года, когда новый президент США освоится в должности.

Выборы президента США пройдут 8 ноября 2016 г.