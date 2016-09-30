Ярославль, 30 сентября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Ремонт улиц Строителей и Урицкого в Ярославле вызвал многочисленные нарекания со стороны депутатов и общественников. Впрочем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе, все замечания вполне возможно устранить к сроку сдачи объектов.

duma.yar.ru Улица Строителей

Депутаты, входящие в состав комитета облдумы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству, совместно с членами рабочей группы по контролю качества выполнения работ по строительству, реконструкции и содержанию автодорог проверили ход ремонта улиц Строителей и Урицкого.

Все работы на улице Строителей должны быть закончены к 20 октября. Ремонт здесь ведет Рыбинское УМСР. Стоимость контракта составила 46 миллионов рублей. По словам гендиректора компании-подрядчика Евгения Сдвижкова, на следующей неделе планируется уложить асфальт — и остается только благоустройство, установка дорожных знаков, ограждений, освещения.

Серьезных нарушений проверяющие на этом объекте не обнаружили, однако по нему был высказан ряд мелких замечаний.

«В частности, это касается тех организаций, которые занимаются инфраструктурой, газоснабжением и связью. В тех случаях, когда они подводят, сроки выполнения работ находятся под угрозой срыва. В адрес мэрии мы высказали замечания, которые касаются качества работ, но они вполне устранимы», — отметил председатель комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Ярославской областной думы Николай Бирук.

Контракт на ремонт участка улицы Урицкого от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта рассчитан на два года и завершится в июле 2017 г. Его стоимость — 53,8 млн рублей. Сейчас выполняется первый этап работ на 6,5 миллиона рублей. При этом депутаты и общественники высказали претензии к установке бордюрного камня — не выполнена подрезка, блоки установлены не в соответствии с ГОСТ, с большими зазорами. Кроме того, как отметили проверяющие, расклинцовка щебня произведена не в соответствии с проектно-сметной документацией.

Общественники также обратили внимание, что вдоль улицы Урицкого ещё несколько недель назад была прокопана канава для установки бордюрного камня. Однако работы по этому направлению на сегодняшний день не завершены, что создает неудобства жителям.

Перечень всех выявленных недостатков отражен в итоговом протоколе проверки. Документ будет направлен всем ответственным лицам — для принятия мер по устранению замечаний и качественному исполнению работ.

Также проверяющие потребовали разбить работу по двухгодичным контрактам на этапы с четко прописанными сроками исполнения.

«Например, на зиму дорогу нельзя оставлять без обустройства выравнивающего слоя асфальта», — отметили члены комиссии.