Москва, 30 сентября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В метрополитене Москвы за сентябрь 2016 года выявили порядка 2,1 тысяч попыток проноса опасных предметов, сообщает пресс-служба столичной подземки. В ведомстве уточнили, что в ходе досмотра у пассажиров были найдены колюще-режущие предметы. При этом отметили, что число запрещенных к провозке в метро предметов сократилось в 2,5 раза.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Досмотровые операции проводятся на всех станциях столичной подземки, где установлены рамочные металлодетекторы, обнаружители следов взрывчатых веществ и аппаратура радиационного контроля. «С начала года сотрудниками службы безопасности было досмотрено свыше 36,2 миллионов пассажиров и 16,1 миллионов единиц багажа», — уточнили в пресс-служба.

Также в московском метро ведется контроль за соблюдением правил оплаты проезда. «С начала года возвращено к оплате более 122 тысяч пассажиров, на 33,5 тысячи нарушителей были наложены штрафы в размере от 1000 до 2500 рублей», — сообщили в ведомстве. В целом, число нарушений сократилось более чем в 2 раза.

Напомним, на станции Таганско-Краснопресненской московского метрополитена линии полиция задержала хулигана, который обстрелял вагон. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).