Оренбург, 30 сентября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области находится единственное в ПФО предприятие, которое превращает санкционные продукты в энергию. Пока выработанный биогаз используется для собственных нужд, но у предприятия далеко идущие планы. Свой успешный опыт хозяйство реализует в других регионах России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор ООО «Комплексные системы утилизации» Николай Кокарев.

Gerfriedc Метантанк биогазовой установки

Договор, заключенный с Россельхозхнадзором, дал возможность перерабатывать контрабандные и санкционные продукты питания. В результате предприятие полностью само отапливает свои помещения в осенне-зимний период. Кроме того, сотрудники заправляют очищенным биогазом свои автомобили.

Из тонны продуктов питания производится 500−600 кубометров газа, это эквивалентно 300 литрам бензина. По калорийности биогаз уступает природному газу, бензину и дизтопливу. Но оренбуржцы научились очищать биогаз до состояния биометана. С начала года на биотопливо ушло 7,5 тонны запрещенного к ввозу в РФ продовольствия.

Николай Кокарев отметил, что сеть АЗС для других граждан — хорошая идея. Но маловероятная. В реальности возникает множество проблем организационного плана и технологического.

Вместе с тем глава хозяйства подчеркнул, что предприятие реализует свой опыт в других регионах, и вполне успешно. Например, в Пермском крае запущена биогазовая установка на 56 кубометров газа в сутки для крупного фермерского хозяйства, для молочно-товарной фермы на 2 тыс. голов — в Хабаровском крае. Причем в Хабаровском крае упор сделан на производство биотоплива для автомобилей.

Помимо производства экологически чистого топлива, оренбургское предприятие занимается дегазацией полигонов твердых бытовых отходов. Проект уже реализован в Самарской области. «Опасность в том, что при скоплении мусора в его пластах из-за энергии, возникающей в процессе гниения, могут возникать самовозгорания», — пояснил Кокарев.

Также он сообщил, что научные разработки ведутся совместно с учеными крупнейшего вуза Оренбургской области — Оренбургского госуниверситета.

Добавим, что успешный опыт оренбургского предприятия озвучен на Менделеевском съезде, который 30 сентября завершает свою работу в Екатеринбурге. В частности, сообщество ученых говорило о новых способах получения энергии из органических отходов.

Стоит отметить, что с введением санкций в России активно обсуждается вопрос утилизации продуктов питания. Напомним, летом 2016 года в Госдуму внесен законопроект о раздаче санкционных продуктов бедным россиянам. Автор законопроекта, член Совфеда Антон Беляков считает, что уничтожение санкционных продуктов не может быть оправданным «в свете сложившейся в России сложной социально-экономической ситуации». Получение из санкционного продовольствия альтернативной энергии — удачный вариант использования запрещенных продуктов питания во благо.