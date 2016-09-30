Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Бюджетный «пирог» в России стал более диетическим. В этом есть свои преимущества — власти РФ стимулированы на то, чтобы сделать его качество лучше. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках Международного инвестиционного форума на деловом завтраке Сбербанка «Бюджетный пирог: как его разрезать лучше»

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Что делать? Какая политика — консолидационная или стимулирующая? Вы знаете, она оптимальна на этот период. Что я имею в виду? Если посмотреть за прошедшие несколько лет, три года предположим, с 2013 года по 2015 год у нас увеличился дефицит с 1,2% до 4% консолидированного бюджета. Соответственно, увеличились и расходы ВВП — с 35% до 37%», — пояснил министр.

«В данной ситуации Минфин проводит политику на то, чтобы бюджет привести к тем реалиям, в которых находится страна. В настоящее время абсолютно невозможно обойтись без консолидации бюджета, иначе мы увидим значительный рост дефицита бюджета, разбалансированности», — отметил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября-1 октября в Сочи проходит Международный инвестиционный форум. Форум «Сочи» — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, региональных аспектов мировой экономики, взаимодействия и укрепления связей между иностранными и российскими представителями бизнеса, экспертного и медиа-сообщества.