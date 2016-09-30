Вашингтон, 30 сентября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ответил на обвинения своей соперницы, кандидата-демократа Хиллари Клинтон, о нарушении торгового эмбарго с Кубой, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, у него никогда не было бизнеса на Кубе и никаких сделок он не совершал.

Ранее Клинтон заявила, что Трамп в 1998 году нарушил законы Соединенных Штатов: его компания Trump Hotels & Casino Resorts потратила в обход действующего против Кубы эмбарго $68 тыс. Это произошло в ходе корпоративной поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, оттепель в отношениях между Гаваной и Вашингтоном началась в декабре 2014 года, когда президент США Барак Обама и председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро объявили о возобновлении дипломатических отношений, прерванных в 1961 году.

В конце июля исполнился один год с момента, как две страны возобновили работу своих посольств. За это время остров посетил с визитом Барак Обама. Вашингтон ослабили некоторые санкции в отношении Гаваны, однако экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы со стороны США остаётся в силе.