Рим, 30 сентября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Аналитический итальянский сайт Analisidifesa, публикующий материалы военных обозревателей, пишет о том, что до 19 сентября у правительства России было два возможных варианта решения сирийского вопроса. В первом случае, должны были продолжиться кропотливые, теперь уже восьмимесячные переговоры с администрацией США, чтобы набросать дорожную карту для достижения мира. Начальная точка этого выбора: тезис о том, что нет военного решения в Сирии, никакая сторона не имеет силы, чтобы действительно превалировать над другой, если мы не найдем какой-то компромисс, то в ближайшие годы (десятилетия?) не придем к общему знаменателю.

Syria.mil.ru ВС РФ участвовавшие в разминировании древнего города Пальмиры

В статье подчеркивается, что в «недавнем прошлом Россия даже немного поверила этой возможности, дошла до того, что попросила президента Сирии Башара Асада не проводить парламентские выборы в конце апреля, в конце марта имитировала вывод самолетов из Сирии, как бы говоря: основная часть нашей военной задачи выполнена, мы сделали это, теперь дело за политической работой, переговорами.

Вторым решением для русских, по мнению редакции Analisidifesa, было бросить всю тяжесть своей военной силы на сторону сирийского президента Асада, чтобы помочь в миссии, которую он объявил по восстановлению контроля над всей Сирией».

«Отправной точкой для этого решения является тезис, противоположный предыдущему: в Сирии нет мирного решения, есть только военное решение, любой ценой, даже если оно затронет сотни тысяч мирных жителей». «Мы могли бы назвать этот второй вариант модели — «Грозный», по названию столицы Чеченской Республики, которую разбомбили до основания, стерли с лица земли за десять лет войны между Россией и сепаратистами», — сообщается в статье.

«До 19 сентября, как было сказано, у России были обе эти возможности. День бомбардировки первого грузовика автоколонны с гуманитарной помощью для Алеппо стал переломным. Модель переговоров была отброшена, теперь у России в деле только модель «Грозный», которая проповедует политику выжженной земли вокруг Алеппо, осажденного города вместе с тысячами гражданских лиц», — пишет сайт.

Как сообщает Analisidifesa, «Россия применяет стратегию «выжженная земля», которая заключается в уничтожении любой инфраструктуры, которая до сих пор позволяла теплиться хоть какой-то жизни в Алеппо: больницы, водопроводные каналы, первые центры помощи, дома. Российские бомбы убили 213 человек. Половина из 67 раненых были дети. Из Алеппо свидетели передают, что в эти дни русские также используют бомбы бункерного типа «Бастер», предназначенные для совершенно различных целей, чтобы уничтожить бункеры, построенные в железобетоне вражеских армий».

London Times сообщила, что некоторые российские подразделения открыли огонь по окрестностям к востоку от Алеппо с применением системы под названием ТОС-1 — самой мощной системы залпового огня. «Гражданское население, то, которое ещё не покинуло город, недолго протянет в таких условиях, — сообщает издание. — Стратегия «Грозный» — это ли не военное преступление?»